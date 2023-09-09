Armoni Alanya Kestelspor, 3. Ligin ilk haftasında Çankaya ile oynadığı maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Armoni Kestelspor, mücadelenin ikinci yarısında rakibinin golüne engel olamadı. İlk hafta olmasına rağmen gelecek için umut vaad eden Kestelspor'un mücadeleyi yakından takip eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de takip etti. Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulunan Başkan Yücel, "Armoni Alanya Kestelspor’umuzun 3. Ligin ilk haftasında Çankaya ile oynadığı maçta takımımıza tribünden destek verdik. Sahadan 1 puanla ayrılan temsilcimize yeni sezonda başarılar diliyor, bütün vatandaşlarımızı Alanya Kestelspor’umuzu desteklemeye davet ediyorum." dedi.



