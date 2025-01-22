Kepez Belediyesi, ilçedeki mevcut parkları bakım ve onarım çalışmalarıyla baştan sona yenilerken, bir yandan da ilçeye yeni parklar kazandırıyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Duacı Mahallesi’nde üç yeni parkın yapım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda 9133 ve 9150 sokaklarda, ayrıca 9123 ile 9165 sokakların kesişimin de yeni park alanları oluşturuluyor. İlk etapta, 9133 Sokak’ta 1020 metrekare, 9150 Sokak’ta ise 1039 metrekare büyüklüğünde iki park inşa edildi. Bu parklarda sulama ve elektrik gibi altyapı çalışmaları tamamlanırken, üstyapı çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, pergolalar, oturma alanları ve spor aletleri eklenerek, parkların yapımı tamamlanacak. Çalışmalar kapsamında, parklar çimlendirilerek geniş yeşil alanlar oluşturulacak.

FERDİ TAYFUR’UN ADI DUACI’DA YAŞATILACAK

Mahallenin üçüncü parkı ise 9123 ile 9165 sokak kesişiminde, 1085 metrekarelik alanda yapılıyor. Bu parka, kısa süre önce Antalya’da hayatını kaybeden ve “Arabeskin Babası” olarak bilinen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un ismi verilecek. Kepez Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda, Ferdi Tayfur’un adının Duacı Mahallesi’ndeki parka verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edilmişti.