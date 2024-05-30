Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan sokak hayvanları ile ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Sokak hayvanları ile ilgili başta köpekler olmak üzere yeni kanun teklifinde belli bir süre sonra toplanılan hayvanların uyutulmasının düşünüldüğünü hatırlatan Özcan, “Bu vicdanlara sığamayacak bir düzenleme. Ulusal bir kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı. Yerel yönetimlere burada büyük bir görev düşüyor. Bilindiği üzere Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile nüfusu 25 binin üstündeki tüm belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirildi. 7332 sayılı kanuna göre nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelerin 31 Aralık 2022’ye kadar sokak hayvanları için bakımevi kurma zorunlu var. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmalarını” esas alan geçici rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin yasal olarak kurulma zorunluluğu varken, 2023 yılı verilerinde Türkiye’deki bin 390 belediyenin sadece 237’sinde bakımevinin olduğunu görmekteyiz. Zaten barınak dediğimiz yerler kanuna göre hayvan hastanesi görevi görmesi gereken bakımevleridir. Buradan Alanya Belediye’mize de sesleniyoruz. Turizm şehri olan dünya kentimize yakışacak bir biçimde bir an önce kısırlaştırma işlemlerini hızlandırmalıyız. Hayvan dostu bir şehir vizyonu ile bu sorunu hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. Bu sorun hayvanların canına kıyarak, uyutarak değil kısırlaştırıp rehabilite ederek, takip sistemiyle Tarım Bakanlığı’na bağlı tarım il müdürlüklerinin düzenli aşılama, belediyelerin de kısırlaştırma ile 2-3 yıl içerisinde çözüme kavuşacaktır. Zaten sokakta yaşayan hayvanların yaşam süresi çok kısadır. Kısırlaştırma seferberliği ile popülasyonu azalttığımızda sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Uyutma yaşat diyoruz” dedi.

PAZAR GÜNÜ ANTALYA ’ DA HAYVAN HAKLARI SAVUNCULARI BİR ARAYA GELECEK

Türkiye’nin dört bir yanında kanun teklifine karşı eylemler yapılacak. Antalya’da ise 2 Haziran Pazar Günü saat 16.00’da Antalya’daki Attalos Heykeli ve Saat Kulesi’nde büyük bir eylem yapılacak. Hayvan hakları savunucuları için Alanya’dan ücretsiz otobüs kalkacak. Katılacak olan vatandaşların 0507 245 58 05 telefon numarasına ulaşması gerekiyor. Otobüs kalkış yerleri ve saatleri:

Alanyum: 11.30

Eski Devlet Hastanesi Kavşağı: 11.35

Hacet Meydanı: 11.40

Başkent Hastanesi: 11.50

Hal Kavşağı Çıtırım: 12.00

Otobüs Durağı: 12.05

Konaklı Saat Kulesi: 12.15

Avsallar: 12.30