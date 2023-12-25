Motosiklet kazasında ağır yaralanan E.P ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen beyin ölümü gerçekleşen E.P’nin organları, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörleri Sezer Uğuz’un ve hastane yetkililerinin girişimiyle ailesi tarafından bağışlandı. Ailenin izninin ardından Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğrt. Üyesi Salih Özçobanoğlu, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Ali Avanaz tarafından 3 saat süren bir operasyonla hastadan 2 böbreği, 1 karaciğer, kalp ve kalp kapağı, pankreası alındı. Organlar; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Konya Başkent Hastanesi’ne nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Hasta yakınlarının bu bağışla çok erdemli davranış sergilediklerini anlatan Özçobanoğlu, şunları söyledi: “Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları ve hastane yönetimi ile koordineli olarak çalıştık. Bir hastamız 5 kişiye can olmuştur. Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 5 hastamız yaşama tutunacak. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum." Dr. Ali Avanaz ise organ bağışının önemine dikkati çekerek; “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 5 hastamız yaşama tutunacak. Hastamızın yakınlarına teşekkür ediyorum, hakikaten çok erdemli davranışta bulunup organları bağışladılar. Hastamıza Allah rahmet eylesin. Hastamızın organlarıyla hayata tutunacak olan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.