“Ocak ve Şubat aylarında zirveye ulaşıyor”

RSV’ye ve hastalığın sık görüldüğü aylardan bahseden Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Çağlar Erol, “RSV, veya respiratuvar sinsityal virüs (respiratory syncytial virus), genellikle büyük çocuklarda ve yetişkinlerde hafif, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan bir solunum yolu virüsüdür. Ancak, bebeklerde ve küçük çocuklarda daha ciddi sorunlara yol açabilir. RSV, genellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın nedenidir. Çoğu çocuk 2 yaşına gelmeden önce en az bir kez RSV ile enfekte olur. RSV salgınları genellikle Ekim veya Kasım ayından Nisan veya Mayıs ayına kadar olan dönemde görülür, Ocak ve Şubat aylarında zirveye ulaşarak ortaya çıkar. Çocuklar ve yetişkinler aynı sezonda birden fazla kez RSV'ye yakalanabilir. Tekrarlanan enfeksiyonlar genellikle ilk olanlardan daha hafiftir” dedi.



“Kolayca yayılıyor”

RSV’nin kolaylıkla yayılabildiğine değinen Uzm. Dr. Erol, “RSV'nin yayılması, havadaki damlacıklar yoluyla veya kontamine bir yüzeye temas ile kolayca gerçekleşir. Bir kişi hapşırdığında veya öksürdüğünde bir çocuk yakalanabilir veya kontamine bir yüzeye, örneğin bir oyuncağa dokunarak sonrasında parmaklarını ağzına, burnuna veya gözlerine götürerek enfekte olabilir. Virüs sert yüzeylerde (kapı kolları, tezgahlar ve oyuncaklar gibi) altı saate kadar, yumuşak yüzeylerde (eller veya mendiller gibi) 30 dakikadan daha uzun süre yaşayabilir” diye konuştu.



“Çocuklarda RSV'nin belirtileri”

RSV’nin belirtileri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Erol, “Çocuklarda RSV'nin belirtileri burun akıntısı, öksürük, ateş (her zaman değil), tıkanıklık, hapşırma, iştahsızlık, huzursuzluk ve sinirlilik, uykuya meyildir. Çocuklarda RSV, bronşiyolit ve pnömoninin en yaygın nedenidir. En az dört çocuktan biri, RSV'yi ilk kez aldıklarında bu akciğer bozukluklarından birinin belirtilerini gösterir. Bronşiyolit, akciğerlerdeki küçük hava yollarının şişmesine ve mukusla dolmasına neden olan bir durumdur, bu da hava akışını kısıtlar. Pnömoni, akciğerlerin bir veya her iki tarafında enfeksiyondur” şeklinde konuştu.



“Spesifik tedavisi yok”

RSV gibi, soğuk algınlığına benzer hafif semptomları olan bir virüsün spesifik tedavisi olmadığını söyleyen Uzm.Dr.Erol, “Hafif semptomlar kendiliğinden bir veya iki hafta içinde geçebilir. Öksürük daha uzun sürebilir. Antibiyotikler, bakteriyel bir enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılabilir, ancak RSV'nin kendisi bir virüstür ve antibiyotiklere tepki vermez. RSV'yi alan çocukların yüzde 1 ila 3'ü oksijen tedavileri ve damar yolu ile sıvı almak için hastanede kalmaları gerekebilir. Çoğu 6 aydan küçüktür. Ancak çoğu durumda, çocuklar sadece birkaç gün hastanede kalır ve genellikle iki hafta içinde tamamen iyileşirler” dedi.



“Doktorun onayı olmadan çocuğunuza soğuk algınlığı ilaçları vermeyin”

Çocuğunuzun sıvı dengesini sağlamak için bol miktarda sıvı verilmesi gerektiğine değinen Uzm.Dr. Erol, “Bebeğiniz emiyorsa sık sık emzirin. Burun salin solüsyonu kullanın. Birkaç damla burunlarına damlatarak mukusu gevşetin. Doktorunuzla görüşerek bir ampul şırınga veya nazal aspiratör kullanmanız gerekip gerekmediğini belirleyin. Çocuğunuzu sigara dumanı, taze boya buharları ve odun dumanı gibi tahriş edici dumanlardan uzak tutun. Sigara dumanına maruz kalmak, çocuğu ciddi bir RSV enfeksiyonu veya başka bir solunum virüsü riski altına sokabilir. Doktorun onayı olmadan çocuğunuza soğuk algınlığı ilaçları vermeyin. Bu ilaçlar kısa vadede işe yarayabilir gibi görünebilir, ancak sorunu kötüleştirebilir ve ciddi yan etkilere neden olabilir” şeklinde konuştu.



“RSV'yi önlemek için önlemler”

RSV’ye karşı alınacak önlemleri sıralayan Uzm.Dr. Murat Çağlar Erol, “Ellerinizi ve çocuğunuzun ellerini sık sık yıkayın. Evde, ziyaretçilerin bebeğinize dokunmadan önce ellerini yıkamalarını isteyin. Kalabalıklardan ve hasta kişilerden kaçının. Sık dokunulan yüzeyleri ve nesneleri, örneğin kapı kollarını ve oyuncakları, temizleyip dezenfekte edin. Çocuğunuzun yemek veya içme araçlarını başkalarıyla paylaşmayın veya başkalarının paylaşmasına izin vermeyin. Mümkünse emzirin, çünkü enfeksiyonla savaşan antikorlar sağlar.6 aydan itibaren çocuğunuzun her sonbahar veya erken kış aylarında grip aşısı olmasını sağlayın. Çocuğunuz grip ve RSV'yi birlikte alırsa, daha ciddi bir enfeksiyon geçirebilir” ifadelerini kullandı.

