Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri her geçen gün yeni başarılara imza atıyorlar. Son olarak ALKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından oluşan ekip, önemli bir sağlık başarısına imza attı. Bir ilkin yaşandığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Alanya’da yaşayan 64 yaşındaki Mesuda Kesiciler ve 72 yaşındaki Firdevs Sarp’a akciğer kanseri tanısı konuldu. İki hastaya da aynı gün içerisinde hastanede ilk kez uygulanan VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi) yöntemiyle LOBEKTOMİ (akciğerin bir lobunun çıkarılması) işlemi yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası kısa sürede iyileşen hastalar kontrollerinin ardından taburcu edildi.

KAPALI TEKNİKLE AMELİYAT GERÇEKLEŞTİ

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası hastalar ile bir araya gelen Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin, yapılan işlem hakkında bilgi verdi. Keskin, “Bu iki hastamız da dış merkezlerde biyopsi önerisi almış ancak biyopsi yapılacak bölgelerin riskli bulunması nedeniyle işlemlerin gerçekleşmediğini belirttiler. Biz bu iki hastamızı, akciğer kanseri ameliyatına hazırlanır gibi değerlendirdik. Ameliyat sırasında, hızlı tanı yöntemi olan ‘frozen’ uygulamasıyla alınan doku örnekleri incelendi. Her iki hastada da sonuç akciğer kanseriyle uyumlu çıkınca göğüs cerrahisi kliniği hekimleri olarak kapalı teknikle lobektomi işlemini gerçekleştirdik.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Keskin, operasyon sonrası hastaların bir gün yoğun bakımda gözlem altında tutulduğunu, ardından serviste takiplerinin yapıldığını aktardı.

“BAŞARILI OPERASYONLAR YAPILIYOR”

Göğüs cerrahisi ekibinin tecrübeli ve donanımlı kadrosunun bu tür başarılı operasyonların temelini oluşturduğunu vurgulayan Keskin, şunları söyledi: “Kapalı yöntemle yapılan akciğer kanseri ameliyatı, yaklaşık 5 cm’lik bir kesi ile kanserli lobun tamamen çıkarılmasıdır. Cerrah açısından zorluklar içerse de hastalar için daha kısa hastanede kalış süresi ve daha az komplikasyon riski sağlar. Kliniğimizde sadece akciğer kanseri değil timüs bezi, efüzyon işlemleri, akciğer zar hastalıkları, aşırı terleme hastalığı, soluk borusu ve yemek borusu hastalıkları gibi birçok göğüs hastalığına yönelik cerrahi girişimler hem açık hem de kapalı tekniklerle başarıyla uygulanıyor. Bu sayede hastalarımızın başka illere sevk edilmesine gerek kalmıyor.” diye konuştu.

HASTALAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Operasyon sonrası duygularını paylaşan hasta Mesude Kesiciler, “Ödüllere layık doktorlarımız var. Hekimlerimden, hastaneden çok memnunum. Benimle çok güzel ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun. Sağlığım sıhhattim yerinde.” ifadelerini kullandı.

Firdevs Sarp ise konuşmasında gözyaşlarını tutamayarak “Ameliyat olmaktan hep kaçtım. Tüm bunlara rağmen hocam bana cesaret verdi. Ben de ona güvendim. Bu operasyonu hekimlerimle beraber atlattık. Şu an çok mutluyum ve mutluluktan ağlamak istiyorum. Evimi bir daha göremem sanıyordum ama onlar sayesinde mutlu ve sağlıklı bir şekilde evime gidiyorum” dedi.