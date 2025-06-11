Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Kurban Bayramı tatili boyunca Acil Serviste 6 bin 180 hastaya sağlık hizmeti sunduklarını açıkladı. Bayram süresince Alanya'da artan nüfus, sağlık hizmetlerine yoğun talep getirdi.

Başhekim Güler, bayram yoğunluğunu şu sözlerle özetledi: “Arife günü de dahil olmak üzere 1.405 sağlık personelimizle Acil Servis, yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, diyaliz, anjiyo ünitesi ve tüm yataklı servislerde kesintisiz sağlık hizmeti sağladık. Hasta sayısına göre ihtiyaç duyulan bölümlere takviyeler yaptık. Bayramda Acil Serviste 6 bin 180 hastaya hizmet verirken, 207 başarılı ameliyat gerçekleştirdik. Ayrıca 167 hasta acil servisimize kesi nedeniyle başvurdu, 14 hastanın anjiyosu yapıldı. 11 yeni hayat dünyaya gelirken, 234 hastamız yataklı servislerimizde tedavi gördü. Diyaliz ünitemizde 85 hastaya toplam 150 seans hizmet verdik.”

Doç. Dr. Güler, tatil boyunca yoğun ve fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür ederek, tedavisi süren hastalara acil şifalar diledi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bayram tatili boyunca bölgenin sağlık yükünü başarıyla taşıdığını bir kez daha kanıtladı.