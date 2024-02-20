Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Avsallar Recep Karaca Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul ziyaretleri kapsamında Avsallar bölgesinde bulunan okullara ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Ürkmezer, Avsallar Recep Karaca Çok Programlı Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak okul müdürü Servet Özdemir'den okul hakkında bilgiler alan Kaymakam Ürkmezer, okulun kütüphane tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ile tasarım ve üretim atölyelerini gezerek yapılan çalışmalara hakkında atölye öğretmeni Kerim Yiğit'ten yerli buzdolabı imalatı çalışmaları, klima ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler alıp incelemelerde bulundu. Emek ve çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

“YAPTIĞINIZ İŞİN EN İYİSİNİ YAPIN”

Daha sonra sınıf ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Ürkmezer okulun çocuk gelişimi ve muhasebe bölümleri öğrencileriyle bir araya gelip dersleri ve bölümleri hakkında sohbet ederek başarılar diledi. Okulda ki diğer sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer öğrencilerle hayal ettikleri meslekler hakkında konuşarak, "Yaptığınız işin en iyisini yaparak derslerinize çalışıp hayal ettiğiniz mesleklere ulaşabilirsiniz. Derslerinizin yanı sıra kitap okumayı da ihmal etmeyin, kitap en güzel dostunuz olsun " dedi.

“HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle toplantı yapan Kaymakam Ürkmezer okulun eğitim durumu ve öğrencilerle konuşarak, "Okul ziyaretlerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek destek vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarıları için yapılan çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif anlamda da yapılan çalışmaların çeşitlendirilmelerini istiyoruz. Öğrencilerimiz için yapılabilecek her türlü çalışmalarda okul ve öğretmenlerimize elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Diğer bir konu olarak çocuklarımıza zarar verecek herhangi bir şüpheli durum yahut ortam oluştuğunda kolluk kuvvetlerine anında bildirmeniz çok önemli. Okul ve çevrenize duyarlı olmanızı rica ediyoruz. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda okumaları için hep birlikte çalışacağız. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk eşlik ettiler.