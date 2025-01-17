Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla Melahat Seher İlkokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Ürkmezer, Belediye Başkan Vekili Servet Ünlü, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve ALTSO Başkanı Eray Erdem ile birlikte, öğrencilerin karnelerini dağıttı. Ziyaretinde, öğrencilerin hazırladığı resim sergisini gezen Ürkmezer, sınıfları da ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Öğrencilere karnelerini almanın mutluluğunu paylaştı ve tatilde kitap okumalarını hatırlatarak, "Hepinizi tebrik ediyor, mutlu tatiller diliyorum," dedi. Karnelerin dağıtılmasının ardından, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle öğrencilere sinema bileti hediye edildi.

Kaynak: Haber Merkezi