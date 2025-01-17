Alanya’da geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım atılmış ve “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” hayata geçirilmişti. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in başkanlığında, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’in katılımlarıyla iş birliği protokolü imzalanmıştı. Proje çerçevesinde 2024 yılının aralık ayı teması ilk ve orta okullar için Yunus Emre şiirleri okumaları oldu. İlkokullar Yunus Emre şiirleri ile sloganlar hazırlarken ortaokul öğrencileri de afiş tasarımı yaptılar. Lise öğrencileri ise Safahat Okumaları teması ile afiş tasarladılar. Seçici kurul; Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu’ndan Yusuf Methan Arıcı, Payallar Büyükyer İlkokulu’ndan Rümeysa Selek, Sami Bekar İlkokulu’ndan Tuğşad Adil Aydemir, Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mustafa Mert Gündoğan, Hacıkadiroğlu Ortaokulu’ndan Zelal Deniz, Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu’ndan Zeynep Cansu Yılmaz, Kestel Ortaokulu’ndan Niloofar Akbarı, MEV Güleç Demirel Ortaokulu’ndan Aslı Yağ, Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi’nden İremsu Koyuncu, Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi’nden Hatice Eda Yaman, Özel Alanya Yedi Bilim Fen Lisesi’nden Elif Erdoğan ve Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi’nden Zeynep Cabbar’ın eserlerini yayınlanmaya uygun buldu.





