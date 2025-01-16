Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların ücretsiz dağıtılan ders kitaplarından haksız kazanç elde etmesini engellemek amacıyla yeni düzenlemeler yaptı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla, özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi Bakanlık onaylı ve ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılması zorunlu hale geldi.

3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, özel okulların velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret talep etmesi yasaklandı. MEB, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeye devam edeceğini açıkladı.

Bu düzenlemeyi ihlal eden özel okullar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesi gereğince cezai yaptırımlar uygulanacak. Yönetmeliğe göre, yasağı tekrar eden kurumlara brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası verilebilecek ve kurum açma izni ile çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli cezalar söz konusu olacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezine yardımcı kaynaklar değil, ders kitaplarını koyuyoruz” denildi. Ayrıca yeni düzenlemenin amaçlarından biri olarak yanlış öğrenmelerin önüne geçilmesi vurgulandı; bu bağlamda yalnızca MEB onaylı kitapların okutulacağı belirtildi.

Özel okul kurucuları ve müdürleri de yeni mevzuat çerçevesinde belirlenen sorumluluklar doğrultusunda denetlenecekler. Özellikle "ders kitabı" için ücret talep edilip edilmediği yönünden yapılacak denetimler önemli bir yer tutacak. Bu sayede eğitimde standartların korunması hedefleniyor.