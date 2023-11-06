Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5044 sokakta meydana geldi. Talha Ş., idaresindeki 07 BDC 531 plakalı hafif ticari araca, 5044 sokak kavşağından U dönüşü yaptığı sırada, aynı istikamette ilerleyen Bekir G.'nin kullandığı 07 BGJ 548 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bekir G., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)