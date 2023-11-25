İddiaya göre, Tufanpaşa Mahallesi’nde kavga eden şahıslara bakan genç kurşunların hedefi oldu. Şıh Efendi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir grup arasında kavga çıktı. Kavgayı uzaktan izleyen S.Y. (17) isimli genç, bir kişi tarafından "Ne bakıyorsun?" diye uyarıldı. S.Y. ile tartışan şüpheli, silahını çıkarıp ateş etti. Sağ kolundan yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli grup gözaltına alındı. Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA