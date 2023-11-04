Türkiye’de otomobil fiyatları herkesin malumu. Gerçeği söylemek gerekirse bu fiyatlardan araba satın almak pek kolay değil ve zaten bu sebepten dolayı piyasa da oldukça durgun. İşte bu noktada karşımıza küçük mü küçük şirin mi şirin elektrikli araçlar çıkıyor. Bu araçların fiyatları piyasa şartlarına göre oldukça makul kalırken, şehir içerisinde rahat bir kullanım deneyimi sunmaları, onları öne çıkarıyor.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Yuki Amy modeli hem dört kapılı hem dört kişilik olmasıyla öne çıkıyor. Merkezi kilit özelliğine de sahip olan Amy, en fazla 45 km hıza kadar ulaşabiliyor ve 80 km menzil mesafesi vadediyor. Elbette bu mesafe, sizin kullanımınıza göre değişiklik gösterebilir. Yuki Amy tahmin edebileceğiniz üzere hızlı şarj desteğine sahip değil. Markanın verilerine göre araç 6-7 saat içerisinde tam şarj olabiliyor. Fiyat konusundaki detaylara ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Marka: Yuki

Model: Amy

Yıl: 2023

Fiyat: 370.790 TL