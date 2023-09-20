Ermenistan provokasyonlarıyla bardağın son damlasını taşırırken, Azerbaycan dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon sürecine ilişkin, "Karabağ'daki Ermeni güçlerinin silah bırakması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" tavrını ortaya koydu.

Ermeni provokasyonları

Yasa dışı yönetim, son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan’dan gelen sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül günü sözde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması, tansiyonu artıran önemli etkenlerden biri oldu.

KAYNAK: En Son Haber