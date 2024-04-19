Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM genel kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle ‘Türkçe rehberlik’ yasallaşırken, hanutçuluk da yasaklanıyor. Öte taraftan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın meslek örgütleri üzerindeki yetkileri de artırılıyor. Bakanlık, meslek örgütlerinin personelini geçici olarak görevden uzaklaştırma, meslek örgütünün organlarını men etme ve üç ayda bir zorunlu denetim gibi yetkilere sahip oluyor. Kanunda yapılan değişikliklerden öne çıkan noktalar şöyle:

SINAVLARI ÖSYM YAPACAK

Rehberlik mesleğine kabul sınavı bundan böyle ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM sınav takvimine alınmayan dillerde ise konusunda uzman ve tarafsız kuruluşlara sınav yaptırılabilecek. Kabul koşullarının tümünü yerine getirenler Bakanlığın talebiyle başarılı oldukları yabancı dilde rehberlik yapabilecek.

TÜRKÇE REHBERLİK YASALAŞTI

Mesleğe kabul koşullarını yerine getirip, yabancı dil koşulunu yerine getiremeyenler ise bakanlığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberi olmaya hak kazanacak.

ÜCRETİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

Mesleğe kabul koşullarını taşımamalarına rağmen mesleğe kabul edilmiş olan veya mesleğe kabulü engelleyen bir suçtan hüküm giyenler ile mesleğe engel hali ortaya çıkan rehberler, bakanlık kararıyla meslekten çıkarılacak. Aynı fiili iki kez işleyen rehberlere meslekten geçici men, 3 kez işlemesi halinde ise meslekten çıkarma cezası verilecek. ‘Türkçe rehberlik’ ücreti, rehber taban ücretinin yüzde 70’inden az olamayacak ve bakanlık tarafından belirlenecek. Hanutçuluk yapan rehberlere 25 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek.