İYİ Parti‘de yaşanan istifa furyası, Kadın Politikaları Kadın Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ferhan Başaran ile devam etti. Başaran, sosyal medyadan yaptığı ‘İstifa!’ başlıklı paylaşımında, “Geldiğimiz noktada; inanarak verdiğimiz sözlerin tutulamayacağını, umut olduğumuz insanların yarı yolda bırakılacağını anladığım için bu yoldan çekilme kararı aldım” diyerek partisi ile olan bağlarını kopardığını açıkladı.

ÇEKİLME KARARI ALDIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e olan inancı, güveni, desteği ve projeleriyle yola çıktığını vurgulayarak, ”Sayın Akşener’e ‘annem’ dedim, ‘kızım’ dedi. Bana büyük bir güç verdi ve büyük bir güç yakaladım. Kadın Politikaları Kadın Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak. Memleketimi, işimi, gücümü yeri geldi ailemi bırakarak! 2 evladımla Ankara'ya taşındım. Yol bilmem, arkadaş, akraba yok. Olsun inandım. 18 bin kilometre araba kullanmışım. Uçak, otobüs hariç. Olsun. Bebelerime yakın teşkilat ekibi sahip çıktı. Allah onlardan bin kere razı olsun. Şunu gördüm ki; ‘Türkiyem değişime hazır oldu’ dedik. ‘Bitti bu iş, çok şükür’ dedik. ‘Liyakat, emek, ahlak’ dedik. Diyarbakır'da, Isparta'da, Karabük'de, Türkiye'nin dört bir yanında sözler verdik. Ancak geldiğimiz noktada; inanarak verdiğimiz sözlerin tutulamayacağını, umut olduğumuz insanların yarı yolda bırakılacağını anladığım için bu yoldan çekilme kararı aldım” diye konuştu.

İNANDIKLARIMIN ARKASINDAYDIM

Kalben istifasını 10 ay önce, resmi istifasını ise 2 ay önce verdiğini kaydeden Başaran, “Ne mutlu ki bir anne olarak; oturduğum yerden dizlerimi dövmedim. Ne mutlu ki; evlatlarımla vatan, millet için emek verdim. Geçmiş paylaşımlarımı silmiyorum. İnandıklarımın arkasındaydım. Çok sevdim, sevildim. Çok güvendim, güvenildim. Ve gün gelecek vatanım için inandığım bir yer olursa (ki şu anda var olan hiç kimse!) Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak vazifelerimin arkasındayım. Ben bu vatan için bu yola baş koymuş tüm ekibe candan teşekkür ediyorum. Erini, evladını toprağa koyup yalınayak yürümüş Türk kadını ölmedi!” diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Ferhan Şensoy'un Paylaşımı:

KAYNAK : Gazete Akdeniz