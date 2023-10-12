Alanya'nın sevilen iş insanlarından ve Kızılova Şenlik Ağası Saffet Tez, Demirtaş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndan mezun olan tüm mezunları bir araya getirme amacıyla özel bir program düzenliyor. Bu özel etkinlik, 17 Ekim Salı akşamı Diva Alanya'da gerçekleşecek ve sahne alacak Ankara ses sanatçısı Armağan Arslan ile unutulmaz anılarını canlandırmak ve eski arkadaşlarını yeniden bir araya getirmek isteyen herkes için bir fırsat sunuyor.

Saffet Tez, bu programla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu okulda birçok anımız var. Okuldan mezun olan birçok arkadaşımız Alanya'da, ticaret dünyasında önemli başarılar elde etti. Aramızda öğretmenlerimiz de var. Hepimiz kendi alanlarımızda başarılı olduk. Bu program, geçmiş günlerimizi hatırlamak, anılarımızı canlandırmak ve unuttuğumuz arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelmek için düşünüldü" dedi.

Saffet Tez ve diğer organizatörler, bu özel gecede Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndan mezun olan ve okulda anısı olan herkesi etkinliğe katılmaya davet ediyor. Programın 17 Ekim Salı akşamı Diva Alanya'da gerçekleşeceğini unutmayın. Bu anlamlı buluşmada eski arkadaşlarınızı görmek ve güzel anılarınızı canlandırmak için harika bir fırsat olacak. Daha fazla bilgi ve katılım detayları için Saffet Tez ve Ayşe Tuncer ile iletişim kurabilirsiniz.