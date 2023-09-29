Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Apple, yoğun ilgi görüyor. Her modeliyle dünyada gündem olan telefonlar, kullanıcıları memnun ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 15 tanıtıldı.

Bugün satışa çıkıyor

Ön siparişi 15 Eylül’de başlayan telefonun serilerini almak isteyen vatandaşlar satış tarihini bekledi.

Apple tutkunlarının beklediği telefon farklı renk seçenekleri ve özellikleriyle Türkiye’de 29 Eylül’de satışa çıkacağı açıklandı.

Geceden sıraya girdiler

Durumu fırsat bilen vatandaşlar, harekete geçti. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Dün akşam saatlerinde mağazaların önüne akın edenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Geceden sıraya giren vatandaşların o anları sosyal medyada gündem oldu.

Telefonlar İstanbul'a helikopter ile geldi

Dün Akşam saatlerinde İstanbul'da bulunan Apple Mağazasına yeni çıkan İphone 15 modelleri helikopter ile getirildi. Çatıdan halatlarla aşağı indirilen telefonlar milleti şaşkına çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatları

iPhone 15 128GB - 49 bin 999 TL

iPhone 15 256GB - 53 bin 999 TL

iPhone 15 512GB - 61 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 128GB - 56 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 256GB - 60 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 512GB - 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 128GB - 64 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1256GB - 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 512GB - 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro 1TB - 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 256GB - 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 512GB - 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max 1TB - 92 bin 999 TL

KAYNAK: En Son Haber