İnstagram'da Reels videoları üzerinden gelir elde etme fırsatı Türkiye'de resmi olarak başladı. İçerik üreticileri, dikey videolarını paylaştıkları Reels platformunda hediyeler aracılığıyla para kazanma imkanına sahip olacaklar.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, beğendiği ve takip ettiği içerik üreticilerinin Reels videolarına 20 TL ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla hediyeler gönderebilecekler. Bu, içerik üreticilerinin yaratıcılıklarını ve içeriklerini daha da teşvik edebileceği, aynı zamanda destekleyen takipçilerin katkılarını gösterebileceği bir yol sunuyor.

İNSTAGRAM'DAN NASIL PARA KAZANILIR?

Bu özelliği kullanabilmek için karşılamanız gereken şartlar şöyle;

-Profesyonel hesapta olmanız

-18 yaş ve üzeri olmanız

-Para kazanma politikalarına uygun olmanız

-En az 5000 takipçiye sahip olmanız gerekli.

Özelliğin artık Türkiye'de yayında olduğu ancak kademeli olarak yakın zamanda herkes için çıkış yapacağı belirtildi.

KAYNAK: Aykırı.com