İngiltere'de yaşayan bir genç, Türkiye'de her şey dahil 5 yıldızlı bir otele taşındı. 24 yaşındaki Josh Kerr, bu şekilde yaşamanın ev hayatından "daha hesaplı" olduğunu söylüyor. Kerr, Manchester'daki dairesine kira ve faturalar için aylık toplam 950 sterlin ödüyor.

Antalya'daki otele daha az ödedi

Rotasını Türkiye'ye çeviren Kerr, Antalya'daki otelde 1 ay boyunca 944 sterline (36 bin TL) konaklamaya karar verdi.

Gelişmeyi aktaran İngiliz basını, bu fiyata uçuşların, oteldeki içeceklerin, yemeklerin ve havuza erişimin dahil olduğuna dikkati çekti.

'İngiltere'de biz ne yapıyoruz' diye sordu

Türkiye'ye seyahatini sosyal medyadaki on binlerce takipçisine duyuran Kerr, şunları söyledi:

Komiklik yapmıyorum ama kiraya, faturalara ve belediye vergisine 950 sterlin ödüyorum.

Burada ise kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar... İngiltere'de biz ne yapıyoruz?

"Daha ucuz olup olmayacağını merak ediyordum"

Josh'un videosu, internette hızla yayılırken, 24 saat içinde 1 milyondan fazla izlenme aldı.

Mail'e konuşan İngiliz genç, "Gerçekten bunu yaptığıma inanamıyorum." dedi ve ekledi:

Yurt dışına 'her şey' dahil programla gitmenin evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını merak ediyordum. Öyle olduğu ortaya çıktı.

"Burada herkes çok daha mutlu"

Manchester ve Antalya'daki otel olmak üzere iki farklı yaşamını karşılaştıran Josh Kerr, şu ifadeleri kullandı:

Burada herkes çok daha mutlu. Sanırım tatilde oldukları için...