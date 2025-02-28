Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Soylu, ramazan ayında dengeli beslenme ve israf konularına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Oruç tutmanın sağlığa faydasını hatırlatan Prof. Dr. Meltem Soylu, bu faydanın sadece yeterli ve dengeli beslenme ile olacağının altını çizdi. Oruç tutarken sindirim sistemine çok yüklenilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Meltem Soylu, “Oruç tutarken hazırladığımız bol ve çeşitli yemekleri, iftar ve sahur yemeklerinde tüketirken aşırıya kaçmama konusunda dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde yemekten sonra kan şekerimizin hızla yükselmesi ve ardından hızla düşmesi ve postprandial lipidemi dediğimiz yemekten sonra kandaki yağ oranımızın artması gibi istenmeyen metabolik süreçlerin yaşanması söz konusu olabilir. Bunun için iftar yemeklerine kuru baklagil, sebze ya da içinde yoğurt bulunan çorbalardan biri ile ya da ince bir dilim peynir, birkaç zeytin ya da kuru kayısı, hurma ve bir tam ceviz gibi iftariyeliklerle başlamak, bunları yedikten sonra birkaç dakika ara verip sonra kuru baklagil, tavuk ve balık içeren ana yemeğe geçmek; bir seferde çok fazla besin tüketmemizi ve aşırı yeme isteğimizi azaltacaktır.” dedi.

“ÜLKEMİZDE YILDA 9 BİN TON GIDA İSRAF EDİLİYOR”

Ramazanda gıda israfının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Soylu, "Ülkemizde yılda yaklaşık 9 bin ton gıda israf ediliyor. Bu israfın önüne geçmek için yemekler planlı hazırlanmalı, artan yemekler dondurularak ya da farklı tariflerle değerlendirilmelidir." dedi. Araştırmalara göre, günlük ekmek israfının 4,9 milyona ulaştığını belirten Soylu, fazla ekmek ve pidelerin buzdolabında veya dondurucuda saklanabileceğini, bayatlayan ekmeklerin farklı yemeklerde kullanılabileceğini vurguladı. Türk ve İslam geleneğinde gıda israfının yeri olmadığının altını çizen Soylu, “Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi 2024 Raporu’na göre ülkemizde toplam 9 bin tona yakın gıda israf edilerek kişi başına 102 kg gıda çöpe atılmıştır. Bu besinler çöpe atılırken ülkemizin doğal kaynakları harcanmakta ve çiftçilerimizin emekleri boşa gitmektedir. Aslında biraz özen ve dikkatle gıda israfından kaçınmak mümkündür.” diye konuştu.

“FAST-FOOD YİYECEKLERDEN KAÇININ, SEBZE-MEYVE YİYİN”

Prof. Dr. Meltem Soylu sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri işaret ederek “Besinler yerel üreticilerden ve yerel pazarlardan mevsimine uygun olarak satın alınmalıdır. Ramazan ayında ıspanak, havuç, pazı, pırasa, kuşkonmaz, kereviz, pancar, kırmızı turp, brokoli, karnabahar, bal kabağı gibi sebzeler ile elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva, nar, greyfurt gibi meyveler bolca bulunan ve tercih edilmesi gereken besinlerdir. Bunun yanında fast-food akımının tersine geleneksel beslenme kültürümüzü korumaya çalışılmalı; coğrafi işaret tescilleri almış ürünler tercih edilmelidir. Alanya ilçemizde de güllüklü çorba, muz, avokado, keçiboynuzu, yenidünya, fıstıklı limonata menşe ve mahreç coğrafi işaret almış besinlerdir.” dedi. Prof. Dr. Meltem Soylu, ramazan ayının huzur, sağlık ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak bilinçli tüketimin ve dengeli beslenmenin toplum sağlığı için büyük önem taşıdığını söyledi.