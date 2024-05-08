Hollanda’nın turizm profesyonellerine yönelik yayın yapan haber sitesi ‘reisbizz.nl’de yer alan haber göre Alanya diğer turizm destinasyonları arasında en çok dikkat çeken bölgelerden biri oldu. Corendon tarafından yapılan açıklama hakkında bir değerlendirme yapan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Corendon'un açıkladığı son veriler ışığında, Türkiye'nin turizm sektöründe güçlü bir ivme yakaladığını net bir şekilde söylemek mümkün. Mayıs ayı tatil rezervasyonlarında yaşanan yüzde 20'lik artış, sektördeki canlanmanın ve talep artışının somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Kazanılan bu ivmenin de aynı şekilde yükselerek sürmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Alanya'nın popülerliğindeki artış, destinasyonumuzun sunduğu benzersiz deneyim ve cazip fiyatlarla doğrudan ilişkili. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, Corendon'un Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na Hollanda ve Brüksel’den uçuşları oldu. Havalimanımıza yönelik artan bu uçuşlarla birlikte, bölgenin erişilebilirliği de daha kolay bir hal alıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında Alanya’nın gözde bir turizm destinasyonu olması ve turizmde öne çıkması kaçınılmaz bir gerçek” diye konuştu.



İŞTE CORENDON TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA VE REISBIZZ'DE YER ALAN HABER

Corendon: Mayıs ayı tatil rezervasyonlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 20 arttı

Corendon, Mayıs tatilleri için tatil rezervasyonlarında güçlü bir artış görüyor. Tur operatörüne göre rezervasyon sayısı geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Corendon’a göre Alanya, yaklaşan okul tatilleri için en popüler destinasyon. Tur operatörüne göre Türk sahil beldesi, "Turizmde katlanarak büyüyen bir büyüme yaşıyor ve rezervasyon sayısı geçen yıla göre iki kattan fazla artıyor." Corendon'un Türkiye'den sonra ilk beşi ise Yunanistan, İspanya, Curaçao ve Mısır'dan oluşuyor.

Corendon'a göre Alanya'nın popülaritesi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. “Öncelikle destinasyon şehir ve plajın benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor. Ayrıca Alanya'daki otellerin fiyat düzeyi de diğer Türkiye destinasyonlarına göre özellikle caziptir. Ortalama olarak benzer konaklama fiyatları Antalya'ya göre yaklaşık yüzde 15-20 daha düşük.”



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Corendon CEO'su Günay Uslu, “Alanya'nın geçmişi çok eskilere dayanıyor” diye açıklıyor. Uslu, "Amsterdam'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na direkt uçuşlar ile artık tatilcilerin bu canlı sahil beldesini keşfetmesini daha da kolaylaştırıyoruz. Havaalanından kısa transfer süresi, gezginlerin Alanya'daki tatillerinin tadını daha uzun süre çıkarmasına olanak tanıyor. Plajın ve tarihi mekanların keşfedilmesinin yanı sıra Alanya, canlı bir gece hayatı, rahat restoranlar ve mağazalar ile zengin tarih ve leziz Türk mutfağını tanımak için pitoresk iç bölgeye geziler için çok sayıda fırsat da s