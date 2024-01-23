Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, kabakulak hastalığı hakkında bilgi verdi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, kabakulak hastalığının kabakulak virüsünün neden olduğu, bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, “Tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişme, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk ve iştahsızlık ile başlar. Hastalar tükürük bezlerinin şişmesinden önceki 3 gün ve sonraki 5 gün boyunca bulaştırıcıdır. Hasta kişilerden öksürme, hapşırma konuşma sırasında havaya karışan damlacıkların solunması veya kirlenmiş eşyalar aracılığıyla bulaşır. Destek tedavisi dışında özel tedavisi yoktur. Belirtilere yönelik tedavi ile genellikle 1-2 hafta içerisinde iyileşir.” dedi.

Korunmak için en etkili yol aşılanma

Genellikle çocuklarda görülse de gençlerde ve erişkinlerde de görülebildiğini kaydeden Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Çocukluk dönemin aşıları eksik kişilere bulaştırıcılık döneminde olan bir hasta ile temas etmeleri halinde virüs bulaşabilir. Kabakulak aşısı yapılmayan veya eksik yapılan çocuklar hastalığa karşı bağışık olmadıkları için, çocukluk, gençlik ve erişkinlik dönemlerinde hastalığı geçirebiliyor.” diye konuştu.

Kabakulaktan korunma yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr. Dilek Leyla Mamçu, şunları dile getirdi:

“Kabakulaktan korunmak için en etkili yol aşılanmaktır. Kabakulak aşısı tek başına uygulanan bir aşı değildir. Kızamık ve Kızamıkçık aşısı ile beraber uygulanıyor (KKK veya MMR aşısı). Ülkemizde 2006 yılından beri Sağlık Bakanlığı Aşı Takviminde yer alıyor ve tüm çocuklara ücretsiz olarak uygulanıyor. 12. ayda ve ilkokul birinci sınıfta (6-7 yaş) iki doz şeklinde yapılması gerekiyor.”

Erişkinlerde kabakulak hastalığı nasıl seyreder?

Dr. Dilek Leyla Mamçu, erişkinlerde hastalığın belirtilerinin genel olarak çocuklardakine benzer olmakla beraber daha şiddetli seyrettiğini kaydederek, “Tükürük bezlerinde tek taraflı veya iki taraflı şişme, ağrılı lenf bezleri, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, testislerde şişlik ve acı en sık görülen belirtilerdir.” dedi.

Kabakulak hastalığının erişkin yaşta geçirilmesinin ciddi klinik tablolara ve komplikasyonlara neden olabileceğini vurgulayan Dr. Dilek Leyla Mamçu, “En yaygın görülen ciddi tablo, testis iltihabıdır (ergenlik sonrası kabakulak geçiren her 5 erkekten birinde testis iltihabı gelişebilmektedir. Testis iltihabı olanlarda kısırlık gelişebilir). Nadir görülen diğer ciddi durumlar ise; beyin iltihabı, menenjit, pankreas iltihabı, yumurtalık iltihabı, geçici ve kalıcı işitme azlığı ve çok nadiren işitme kaybıdır. Gebeliğin ilk 3 ayında hastalık geçirilirse düşük riski artabilmektedir. Nadiren ölümle de sonuçlanabilen bir hastalıktır.” diye konuştu.

Kabakulak aşısı yetişkinlere uygulanabilir mi?

Kabakulak aşısının normal şartlarda yetişkinlere uygulanan bir aşı olmadığını dile getiren Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Ancak salgın durumlarında sağlık çalışanlarına ve yaşlı bakımında çalışanlara uygulanabilir. Etkisi sınırlıdır.” dedi.

Dr. Dilek Leyla Mamçu, hastalığa ilişkin yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, şiddetli karın ağrısı ve kusma durumlarında gecikmeden hastaneye başvurulması gerektiğini de vurguladı.