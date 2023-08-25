Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gümüşkavak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Turizmci Ali Boz’un ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yücel'e yemekte vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Büyük ilgi karşısında vatandaşları geri çevirmeyen Başkan Yücel, ilgiye ilgiyle karşılık verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden programla ilgili bir paylaşımında bulunan Başkan Yücel, "Gümüşkavak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Turizmci Ali Boz’un ev sahipliğinde düzenlediği akşam yemeğinin davetlisi olduk. Geçtiğimiz günlerde Kızılova’da çok güzel bir şenlik düzenleyen başta Muhtarımız ve Dernek Başkanımız Yücel Sezel olmak üzere, şenlik sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF SES GETİRDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in etrafının sarıldığını gösteren bir fotoğrafa ilginç yorumlar yapıldı. Yücel'in paylaştığı fotoğraf sonrası vatandaşlar Yücel'i halkın içerisinde olan bir lider şeklinde yorumladı.