Gündoğmuş'un Taşatan Yolu üzerinde cumartesi günü Mustafa Keyik isimli şahıs, başından ve yanağından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 02.00 civarında meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, cesedi fark ederek 112 ve jandarmaya haber verdi. Cinayet şüphesi üzerinde durulan olayda jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek incelemelere başladı. 46 yaşındaki Mustafa Keyik'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için kaldırıldı. Olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu, otopsi ve delillerin incelenmesiyle netlik kazanacak.

Mahalle Muhtarının İfadesi

Hayatını kaybeden Keyik ile en son görüşen Yeniköy Mahalle Muhtarı Celal Tokaç, Mustafa Keyik’in olay gecesi kendisine uğradığını ve saat 23.30’da yanından ayrıldığını belirtti. Tokaç, Keyik’in aracında çalı-çırpı bulunduğunu, bu konuda bir şikayet üzerine tutanak tutulmak istendiğini anlattı. Olaydan kısa süre önce Keyik’in bahçesinden salatalık aldığını ve sonrasında Alanya'ya gitmek üzere hareket ettiğini söyledi.

Başından ve Yanağından Vuruldu

Yapılan incelemeler sonucunda Keyik'in cesedi, başından ve yanağından iki el ateş edilerek vurulmuş halde olay yerinden yaklaşık 30 metre ileride, uçurumun kenarında bulundu. Olay yerinde çalışma yapan jandarma ekipleri Keyik'in kamyonunun yanında öldürüldükten sonra iki metre sürüklenip uçurumdan aşagıya atıldığı değerlendiriliyor.

Çeşme Yakınında Kan İzleri

Öte yandan, jandarma ekipleri Keyik’in aracının önünün kesildiğini, bir el burada ateş edildikten sonra arkasından ateş edilerek öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Bunun en güçlü kanıtı olarak, olay yeri yakınındaki çeşmenin çevresinde yoğun kan izlerine rastlanması gösteriliyor. Elde edilen deliller, Keyik’in önce arkadan vurulup yere düştüğü, ardından bir el daha ateş edildiği yönündeki şüpheleri güçlendiriyor. Ayrıca, aracının el freninin indirilerek olayın kaza süsü verilmeye çalışıldığı da iddialar arasında.

Baba da Cinayet Kurbanı

Keyik'in babasının da 1977 yılında aile içi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hüseyin Keyik, amcasının oğluyla yaşadığı bir tartışma sonucunda vurularak hayatını kaybetmiş. Bu olayın ardından Mustafa Keyik, küçük yaşta babasız kalmış ve annesi ile dedesi tarafından büyütülmüş. Ailenin en küçük oğlu olan Keyik, önceki evliliğinden iki, sonraki evliliğinden ise bir çocuk babasıydı. Şimdi ise savcılık, Mustafa Keyik'in ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine bir soruşturma başlattı ve fail ya da faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.