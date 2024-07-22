Heyecanla beklenen ve bu yıl 18.’si düzenlenecek Geleneksel Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri hafta sonu başlıyor. 27 Temmuz Cumartesi ve 28 Temmuz Pazar günü Gökbel Yaylası’nda gerçekleştirilecek festival için tüm hazırlıklar tamamlandı.

FESTİVALDE PEK ÇOK YENİLİK OLACAK

Gökbel’de vatandaşlar için pek çok değişiklik yapıldı. Aileler için çocuklarıyla birlikte daha rahat olacakları özel alanlar oluşturuldu. Ayrıca herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi adına ruhsatlı veya ruhsatsız silah kullanımına izin verilemeyecek. Yine doğaya zarar veren havai fişek ve lazer kullanımı da yapılmayacak. Tuvalet sayıları ve otopark kısımları arttırılan festivalde, pazar alanının da daha tertipli ve düzenli olması için gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

ALANYA’NIN 102 MAHALLESİ’NDEN 102 ÇOCUK GÜREŞECEK

Güreş organizasyonunda er meydanına Alanya’dan çocuklar da çıkacak. Alanya’nın 102 mahallesinden yaşları 8 ile 12 arası 102 çocuk er meydanında kol bağlayıp, mahallesi adına yarışacak. Alanya’nın güreş alanında temsil edilmesini sağlayacak yenilik için çocuklara isimli özel kispetleri Alanya Belediyesi tarafından hazırlandı. Alanya’nın çocuklarının hünerlerini göstereceği etkinlik güreşlere ayrı renk katacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK ÇADIRLARI KURULDU

Gökbel Yaylası’nda bir ilk daha yaşanacak ve çocuklar için özel olarak oluşturulan alanda kültürel etkinlikler ile oyunlar yer alacak. Yayla kültürünü ve kentin değerlerini yeni nesle aktarmak için kurulan alanda çocuklar, birbirinden güzel aktiviteler ve geleneksel oyunlarla buluşacak. 6 çadır şeklinde kurulan çocuk etkinlik çadırlarında şenliğe gelen çocuklar için; akıl ve zeka oyunları, origami ayraç yapımı, hikaye anlatımı, kitap boyama, yüz boyama ve geleneksel oyunlar yer alacak.

OFF-ROAD İLE HEYECAN FIRTINASI

Gökbel’in olmazsa olmaz etkinliklerinden olan off-road gösterileri bu yıl da şenliklerde yerini alacak. Özenle hazırlanan off road pistinde festivalin ilk günü unutulmaz bir gösteri gerçekleştirilecek. Sürücülerin tüm hünerlerini sergileyeceği gösteri, şenliğe katılan vatandaşları heyecanlandıracak.

KUBAT KONSERİ İLE EĞLENCE DORUĞA ULAŞACAK

İki gün boyunca devam edecek olan Festivalin ilk gününde Türkiye’nin sevilen seslerinden Kubat, ücretsiz halk konseri gerçekleştirecek. Türküleri ile gönüllere dokunacak olan ünlü sanatçı, hareketli şarkılarıyla da vatandaşlara doya doya eğlendikleri unutulmaz bir konser verecek.

TÜRKİYE’NİN BAŞPEHLİVANLARI GÖKBEL’DE KOL BAĞLAYACAK

Şenliklerin ikinci gününde, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kol bağlamış Türkiye’nin en önemli başpehlivanları Gökbel'de er meydanına çıkacak. Kırkpınar Şampiyonu Yusuf Can Zeybek ve 60 başpehlivan ile 750 güreşçi er meydanına çıkarak, şampiyonluk için mücadele edecekler.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN TÜM HALKA DAVET

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, muhteşem bir şenlik hazırladıklarını belirterek tüm Alanya halkını Gökbel Yaylası’na davet etti. Başkan Özçelik, “Bu hafta sonu Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’mizin 18.’sini düzenleyeceğiz. Ekibimizle yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın unutulmayacakları şahane bir şenlik olacak. Tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.