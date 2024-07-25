Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali’nin 18.’si Gökbel Yaylası’nda 27 Temmuz Cumartesi ve 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Ünlü sanatçı Kubat'ın konseri ve birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak festival, er meydanında kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı güreşlere ev sahipliği yapacak.



BAŞPEHLİVANLARDAN BAŞKAN ÖZÇELİK’E ZİYARET

Gökbel Güreşleri’nde boy gösterecek son iki Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Yusuf Can Zeybek ve başpehlivanlar Osman Aynur ile Mustafa Batu Alanya’ya gelerek, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’le buluştu. Davul zurnayla belediye binası önünde karşılanan başpehlivanlar, daha sonra makama geçerek, Başkan Özçelik ile sohbet ettiler ve hafta sonu gerçekleştirilecek festivali heyecanla beklediklerini vurguladılar. Başkan Özçelik gelenekler gereği şampiyon Yusuf Can Zeybek’e beşi bir yerde altın ve başpehlivan Osman Aynur ile Mustafa Batu’ya tam altın taktı.



GÖKBEL’DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ziyaretin ardından Gökbel Güreşlerinin basın lansmanı Kestel Futbol Sahası’nda yapıldı. Kırkpınar’ın baş cazgırı olan Emin Ger’in sunumuyla başlayan lansmana başpehlivanların yanı sıra Gökbel’de bir ilk olarak gerçekleştirilecek 102 mahalleden 102 çocuk güreşçiyi temsil eden çocuklar da katıldı. Cazgır Emin Ger, ata sporuna sahip çıkan Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür etti. Lansmanda, Gökbel Güreşleri’nin şampiyonuna verilecek kemer tanıtılırken, günün anısına fotoğraf çektirildi.



“ALANYAMIZIN YÜZLERCE GÜREŞÇİSİ OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “60 başpehlivanımız ile toplam 750 güreşçimiz er meydanına çıkacak. Spor demek; kardeşlik, barış, kötülüklerden uzaklaşmak ve toplumumuzun güzelleşmesi demektir. Alanya Belediyesi olarak bu ve bundan sonraki yağlı güreş şenliklerimizi daha da ileriye götürmek için çalışacağız. Ata sporumuz güreşi daha iyi, daha kaliteli yapmak üzere geniş bir ekip kurduk. Cumartesi ve Pazar gününe hep birlikte hazırız. Bu güreşlerimiz sırasında Alanyamızı temsilen 102 mahalleden 102 tane çocuğumuzu da meydana kispetlerini giydirerek çıkaracak ve onların da güreşmesini sağlayacağız. Onların; Alanya Belediyemizin bu yıldan itibaren güreşe vereceği katkı ve açacağı güreşle ilgili bölümlere heveslenmelerini, kendilerini göstermelerini, bir süre sonra Alanya’nın da onlarca, yüzlerce genç güreşçisi olmasını sağlayacağız. Bu program çerçevesinde ünlü sanatçımız Kubat, Cumartesi akşamı sahne alacak. Şenliğimize şenlik katacak” dedi.

SİLAH VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YASAK

Vatandaşlardan bir ricada bulunan Başkan Özçelik, “Gelecek olan vatandaşlarımızdan hassaten ricam, herhangi olumsuz bir sonucun çıkmaması adına şenliklerimizde silah kullanmamalarıdır. Silah kullanılması yasaktır. Ayrıca doğamızı koruma adına da şenliklerde havai fişek gösterisi yapmayacağımızı söylemek istiyorum. Tüm halkımızı güreşlerimize davet ediyoruz. Hep beraber orada iki güzel gün, iki keyifli gün geçirmek üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN GELECEK YIL EDİRNE’DE YUSUF CAN ZEYBEK’E DESTEK SÖZÜ

Başkan Özçelik, son iki kez Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde şampiyon olan başarılı sporcu Yusuf Can Zeybek’i tebrik ederek, “Bu güreşlerimizin en büyük kahramanlarından birisi de bu yılın ve geçen yılın Kırkpınar Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek’tir. Kendisine bugün ki sohbetimizde de söz verdim. Gelecek sene eğer sağlık içerisinde olursak, üçüncü kemeri alıp ömür boyu sahiplenmesi ve kemerden ziyade o şerefe ulaşması için kendisine destek vermek adına Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm Antalya’daki belediye başkanlarımızla birlikte kemeri almaya Edirne’ye gideceğiz. Gideceğiz, alacağız; Antalyamıza, Muhittin Başkanımıza getireceğiz. Ben buna inanıyorum ve kendisine bu yolda başarılar diliyorum.” diye konuştu. Buradaki lansman toplantısının ardından Başkan Özçelik ve Başpehlivanlar, tarihi Tersane ve Kızılkule'de hatıra fotoğrafı çektirdi.