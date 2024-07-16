Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkiye’nin kültürel miraslarına sahip çıkmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Nebraska Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle "Başlangıcından Günümüze Antiochia Ad Cragum" adlı çalıştay düzenliyor. 2005 yılında başlayan Antiochia Ad Cragum antik kazı çalışmalarında antik kentin kazı başlangıcından günümüze kadar olan gelişimi anlatılacak. 25 Temmuz Perşembe günü saat 13.00’te başlayacak olan çalıştay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi’nde tüm halka açık olarak yapılacak. 2019 yılında kazı çalışmalarına katılan ALKÜ, Antiochia Ad Cragum’un yanı sıra Alanya, Gazipaşa ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yürütülen kazı çalışmalarına da destek oluyor.

ALKÜ ÖĞRENCİLERİNDEN ÇALIŞMALARA TAM DESTEK

2019 yılından bu yana antik kentin kazı başkan yardımcısı olarak çalışmalara katkı veren ALKÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nisa Yılmaz Erkovan, Nebraska Üniversitesinden Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığında yürütülen çalışmaların bu yıl 15 Ağustos’a kadar süreceğini belirtti. ALKÜ’lü öğrencilerin kazı çalışmalarında staj görerek deneyim kazandığına dikkat çeken Erkovan, “ALKÜ Mimarlık Bölümünden ilgi duyan öğrencilerin kazı çalışmalarında zorunlu stajlarını yapma imkânı da bulunuyor. Öğrencilerimizin desteği ile kültürel miraslarımızı ülkemizin turizmine kazandırmak için etkin bir çalışma yürütüyoruz. Ekibimizde, 2. kazı başkan yardımcısı olarak görev yapan Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu’nun yanı sıra Kastamonu Üniversitesinden öğrenciler, antropolog, sanat tarihçi, arkeozoolog gibi 100 kişilik multidisipliner bir ekiple çalışıyoruz. Düzenleyeceğimiz çalıştay ile bugüne kadar olan gelişimi vatandaşlarımıza göstermek için bu çalıştaya davet ediyorum.” dedi.