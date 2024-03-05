Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerine teorik ve uygulamalı düzenlenen eğitimlerin yanında bölümlerle ilgili sektörlerle ve sektörlerdeki uzman isimlerle öğrencilerini buluşturmaya devam ediyor. Antalya’nın batı bölgesinin tek havalimanının bulunduğu Gazipaşa’daki ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi de öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmesi için çeşitli etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda fakülte öğrencileri, “Geleceğin Havacıları Gazipaşa’dan” isimli konferansta Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD) iş birliği ile konuk olan Türk Hava Yollarında (THY) görevli Kaptan Pilot Mehmet Tolga Günel, Kıdemli Kabin Amiri Yasemin Duran, Kabin Amiri Merve Güler, Kargo Vardiya Şefi Adem Soner Sarı, Kabin Memuru TÜSHAD Genel Sekreteri Çağrı Kaya’dan tecrübelerini dinledi.



“Çırak olmadan usta olamazsınız”

Programda konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, öğrenmenin birçok farklı yöntemlerinden birinin de sektör ve tecrübeli isimlerle öğrencilerin buluşması olduğunun altını çizdi. Teorik eğitimlerin yanında uygulamalı eğitimlerin ve tecrübe paylaşımlarının da çok önemli bir iz bıraktığını belirten Kılıç, “Üniversitelerde teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim de öne çıkarılıyor. Bunun çeşitli yöntemlerinden biri de sektörün önemli ve tecrübeli isimleriyle bir araya gelmek. Burada temel amacımız, bir mesleği öğrenecekseniz o mesleğin çırağı olmalısınız. Dolayısıyla ustalarla çırakların buluştuğu bu etkinlik özellikle öğrencilerimiz için çok önemli bir dokunuş oldu. Burada öğrenilen bilgiler, öğrencilerimizin hayatlarında önemli bir yer tutacak. Burada farkında olmadan öğrenilen bilgilerin değerli öğrencilerimizi çok farklı yerlere getireceğine inanıyorum. Üniversite ve iş hayatında tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum” dedi.



“Ustalar çıraklara tecrübelerini aktardı”

Programın moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Meltem Akça, ALKÜ ailesi olarak sektör temsilcileriyle öğrencileri sık sık bir araya getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Öğrencilerin havacılık sektörünü yakından takip etmesi için sürekli çalıştıklarını dile getiren Akça, konuklara tek tek teşekkür etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaklaşması sebebiyle konferans, kadın katılımcıların anlatımıyla başladı. Kabin Amiri Güler, THY ailesinde 12 yılı bitirdiğini söyleyerek geniş ve dar bölgede kabin amirliği yaptığını dile getirdi. Havacılık sektöründe yaklaşık 20 yıl deneyimi olduğunu söyleyen Kıdemli Kabin Amiri Duran ise sektöre yeni başlayan kabin görevlilerine alıştırma ve uçuş eğitimleri verdiğini söyledi. Kaptan Pilot Günel, uçuş ile ilgili merak edilen birçok konuyu anlatırken aynı zamanda kaptan pilotların sorumlulukları ve yetkileri hakkında da detaylı bilgi verdi. TÜSHAD Genel Sekreteri Kaya ise tecrübelerini daha önce hazırladığı videolarla öğrencilere aktardı. 1998 yılında sektöre başladığını söyleyen Kargo Vardiya Şefi Sarı, kargo ve sevkiyat ile ilgili yaşadıklarından bahsetti. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği konferansın sonunda öğrenciler, tüm merak ettiklerini tecrübeli isimlere yönelttiler. Program, katılımcılara hediye ve çiçek takdimimin ardından son buldu. Katılımcılar daha sonra öğrencilerle gökyüzüne bakarak aile fotoğrafı çektirdiler.

Gazipaşa Kültür Merkezi’nde yapılan konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meltem Akça, akademik personel, fakülte öğrencileri ve Gazipaşa Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: ALKÜ Bülten