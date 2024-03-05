Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından ALKÜ Tıp Fakültesine dekan olarak atanan Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu; eski Dekan Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu’ndan görevi devralıp, bugüne kadar yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Tıp Fakültesi binası dekanlık makamında gerçekleşen törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç tarafından eski Dekan Gökceoğlu’na; Prof. Dr. Akın tarafından eski Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevinç Şahin’e; Prof. Dr. Bayramoğlu tarafından da eski Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Burak Uygur’a teşekkür belgesi verildi. Teşekkür belgelerinin ardından görevi devralan Prof. Dr. Bayramoğlu görevi devraldığı Gökceoğlu’na çiçek takdim etti.

DEKAN PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “HEP BİRLİKTE FAKÜLTEMİZİ DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ”

Devir teslim töreninin ardından Tıp Fakültesi Dekanı görevine getirilmenin onurunu yaşayan Dekan Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, yeni dönemin ALKÜ Tıp Fakültesi için hayırlı olmasını diledi. Gökceoğlu ve ekibinin ALKÜ Tıp Fakültesin başarıyla yöneterek ileriye taşıdıklarının altını çizen Dekan Bayramoğlu, “Kendileriyle geçirdiğimiz süre boyunca uyumlu bir ekip olduk ve birçok başarı elde ettik. Arife Hocam ve ekibi fakültemizin her köşesine özveriyle hizmet ettiler. Bu süreçte öğrendiğimiz deneyimler, fakültemizi daha iyi bir yere taşımamıza yardımcı oldu. Yeni bir döneme adım atarken bu devir teslim töreniyle birlikte fakültemizi daha ileriye taşımak için buradayız. Arife Hocam ve ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu devir teslim sadece bir görev değişimi değil, aynı zamanda bir süreklilik ve birlik beraberlik anlamına geliyor. Hep birlikte, uyum içinde, fakültemizi daha da ileri götüreceğimize olan inancımızı yineleyerek yeni görevime başlıyorum. Başarılarla dolu bir dönemin başlangıcı olması dileğiyle yeni dönem hayırlı olsun.” dedi. Prof. Dr. Gökceoğlu, görevi başarıyla teslim etmenin gururunu yaşadığını dile getirerek yeni dönemin hayırlar ve başarılar getirmesini söyledi.

Kaynak: ALKÜ Bütlen