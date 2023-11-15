İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı’nda oluşturdukları kontrol noktasında taksileri durdurup, evrak incelemesi yaptı.Polis ekipleri ayrıca taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.Denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülere 436' şar lira para cezası kesildi.
Gazipaşa'da Taksiciler Denetlendi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
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