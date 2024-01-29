Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle'de Hüseyin Kaya’ya ait park halindeki motosiklette aniden yangın çıktı. Kısa sürede motosikleti saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA