Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol kenarında çeşitli malzemelerin ve paletlerin yığılı olduğu alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Paletlerde başlayan yangın paletlerin yanında bulunan malzemelere de sıçradı. Alev topuna dönen paletleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otluk alana yakın bölgede başlayan yangını ağaçlara sıçramadan söndürdü. Paletlerin ve malzemelerin alev topuna döndüğü yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yaptıkları soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.