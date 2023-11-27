Olay, Küçüklü Mahallesi Yöreme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir çam ağacı yola devrildi. Ağacın devrilmesi sırasında yolda araç olmaması ihtimal bir kazayı önlerken, Sugözü Grup Yolunu ulaşıma kapadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yola devrilen ağaç, ekipler tarafından kesilerek, yol ulaşıma yeniden açıldı. Kesilen odunlar ise Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait depoya kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)