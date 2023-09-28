Kaza, saat 16.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Veysel D. idaresindeki 07 AVK 699 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Beton mikseri, ilk olarak kaldırıma çıktı. Ardından refüje çıkıp, trafik ve aydınlatma lambalarını deviren beton mikseri, yeniden yola girip, metrelerce ileride burabildi.

Meydana gelen korkunç kazada, beton mikserinin sürücüsü Veysel D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı