Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Gazipaşa Tarım Fuarı, saat 11.00’da düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çok sayıda firmanın katıldığı fuarda yer alan Alanya Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü’nün işbirliği halinde yürüttüğü çalışmalar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İpekten dokunan ürünler, el sanatları, dokuma tezgâhı ve yöresel ürünler başta olmak üzere ipek kültürünün tarihi, geçmişten günümüze Alanya lezzetlerini buluşturan Mutfak Mirası Alanya ile birlikte bitki atıklarından yapılan organik katı ve sıvı gübrelerin tanıtımı yapıldı. Stantta ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğü seralarında üretilen ve Alanya’nın parklarını süsleyen bitkiler de sergilendi.

TANITIM 4 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

Belediyeler, tarımla ilgili kurum ve kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), firmalar ile vatandaşların katıldığı ve çeşitli etkinliklere sahne olan fuarda Alanya Belediyesi, 4 Mayıs Cumartesi günü akşama kadar tanıtım faaliyetlerini sürdürecek. Fuarın ilk gününde Alanya Belediyesi standına, Alanya Üniversitesi ve Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri de gastronomi sunumlarıyla misafir oldular. Ziyaretçi akınına uğrayan standı, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, ALKÜ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı (MRB) Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Mehmet Kahyaoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar ziyaret ederek, sergilenen ürünlerle ilgili bilgi aldılar.