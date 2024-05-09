Edinilen bilgiye göre, Corendon Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazipaşa- Alanya havaalanına inişi sırasında tekeri koptu. Kısa süreli paniğin ardından yolcuları pist üzerinde tahliye edilen uçak güvene alınarak aprona çekildi. Kaza esnasında yaralanan olmazken uçakta maddi hasar meydana geldi.

Havaalanında uçuşlar geçici olarak durdurulurken, GZP yönetimi tarafından konu hakkında açıklama henüz yapılmadı.

CORENDON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Corendon Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer yaptığı açıklamada;

"Kazanın sebebi olarak uçağın ön dikmesinin kilitlenerek frenleme esnasında esnememesi rapor edildi. Küçük bir kaza. Çok şükür can kaybı yok. Uçak akşama tekrar uçuşa hazır hale gelir. Yolcularımıza ve havalimanımıza çok geçmiş olsun" dedi.

KAYNAK: Yeni Alanya