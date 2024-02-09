Trendyol Süper Lig’de 25. hafta görev yapacak hakemler belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı bugün, yarın, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Buna göre, 11 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Altay, kariyeri boyunca Alanyaspor’un toplamda 2 karşılaşmasında görev aldı. Turuncu-yeşilli ekip bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.