Olay, Alanya’nın Gökbel Yaylası’nda meydana geldi. 91 yaşındaki Fatma Kocagöz isimli kadın evinde rahatsızlandı. Kızı tarafından çağırılan ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kocagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kocagöz’ün cenazesi Bucak Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Evinde Fenalaşan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
Alanya’da evinde fenalaşan 91 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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