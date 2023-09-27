Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Alanya merkezle birlikte doğu ve batı mahallelerdeki 10 farklı merkezde açılacak kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hasanağalar Konağı ile Güllerpınarı El Sanatları ve Mahmutlar El Sanatları Merkezleri’nde yapabilecek.

BAŞKAN YÜCEL: GEÇEN DÖNEMDE 6 BİN KURSİYERİMİZE ÜCRETSİZ SANAT EĞİTİMİ VERDİK

Birer kültürel miras olan el sanatlarının aslına uygun olarak öğretilip yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl düzenli olarak kurs açtıklarını vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 6 bin kursiyerimize ücretsiz el sanatları eğitimi verdik. Kurslarımıza bu yıl da çok sayıda başvuru yapıldı. Yeni dönemde, kurs merkezlerimizin sayısını arttırarak bu sosyal hizmetimizi daha çok vatandaşımıza ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BAŞVURULAR 10 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek bu dönem en çok talep edilen 45 farklı dalda kurs açacaklarını duyuran Başkan Yücel, “Giyim, mefruşat, ahşap boyama, çini, seramik, ipek kozası, iğne oyası, rölyef, el nakışı, makine nakışı, kumaş çiçek, amigurimi, takı, kilim, hüsn-i hat, dantel, yün örgü, makrome ve resim dalları başta olmak üzere 45 farklı dalda kurs açacağız. Kurslarımıza başvurular devam ediyor, 10 Ekim’e kadar yapılan tüm başvuruları da kabul edeceğiz. Dileyen vatandaşlarımız kurslarımızdan faydalanmak üzere başvurularını gerçekleştirebilirler.” ifadeleriniz kullandı.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KURSLARI HAZİRAN’DA SONA ERECEK

Ekim 2023 ve Haziran 2024 tarihleri arasını kapsayacak yeni dönem kurslarının Haziran ayında açılacak yılsonu sergileri ile tamamlanacağını hatırlatan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, vatandaşların kurslarla ilgili 0242 511 12 98 telefondan da bilgi alabileceğini söyledi.