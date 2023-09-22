Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla, 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenmesine kararlaştırılmıştı.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 6 Eylül'e kadar uzatılan ek MTV'nin ilk taksidinin ödemeleri yapılırken Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini görüşeceği tarih de belli oldu.

Haber Türk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, ek MTV'nin iptal istemini 28 Eylül tarihinde görüşecek.

EK MTV'NİN İKİNCİ TAKSİDİ NE ZAMAN?

Ek MTV'nin ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

KİMLER EK MTV ÖDEMEYECEK?

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna olacak.

Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden, adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekillerce tebliğ ekinde yer alan "Ek MTV İstisna Talep Formu" ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecek.

KAYNAK: NTV