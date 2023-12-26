Antalya Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Alanya İtfaiye Müdürlüğü ile hastane işbirliğinde düzenlenen tatbikat öncesinde; panik oluşmaması adına hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi. Senaryo gereği, hastanenin günübirlik servisinde ziyarete gelen bir kişi, dikkati dağıtmak adına yangın çıkartarak çocuk kaçırdı. Bunun üzerine yangın kodu ve çocuk kaçırma kodu aktif hale getirildi. Günübirlik servisinde kontrollü tahliye kararı verilerek güvenli alana götürüldü. Kameralardan hemen kontrol edilen kişi güvenlik görevlilerince yakalandı. Bebek anneye teslim edildi.

UMKE Biriminin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta; yangın, itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucunda başarıyla söndürüldü. Daha sonra Acil Durum ve Afet Yönetiminde görevli sağlık personelleri, hastane yönetimi, UMKE çalışanları ve saha gözlemcileri tatbikat sonrası bir araya gelerek düzenlenen tatbikatı değerlendirdi. HAP Başkanı ve Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ali Gök; “ Düzenlemiş olduğumuz bu tatbikatla genel hayatı etkileyecek düzeyde olası bir afet ve acil durum karşısında yaşanabilecek aksaklıkları gözden geçirmeyi, kargaşayı önleyerek en kısa sürede koordineli olarak en iyisini yapabilmeyi amaçlamaktayız. Bütün teknik önlemlerimizi aldık. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren UMKE, İtfaiye çalışanları ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.