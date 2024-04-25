Yönetim ekibi düzenlenen etkinlikte ebelerin yaşamış olduğu sorunları dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Daha sonra ebeler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla pasta kesildi. Anne ve bebek sağlığının korunmasında ve sağlıklı nesillerin oluşmasında önemli rol oynayan ebelerin bu anlamlı gününü kutlayan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Salvur Sağındık,” Bir toplumun huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatı sağlık ve sağlıklı nesilleridir. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik de sağlıklı bireyler, aileler ve toplumların oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. ‘Anne – Bebek Dostu Hastane’ olarak bizler doğum hizmetinin sunulması, ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, normal doğumun desteklenmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin daha da artırılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bizlere her daim destek olan mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan başta ebelerimiz olmak üzere tüm ebelerin Ebeler Haftası’nı kutluyorum” İfadelerine yer verdi.

Editör: Can KISA