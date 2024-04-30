Belediye binasındaki ziyarete Corendon Alanyaspor Kulüp Başkan Vekili Bilal Gömeç, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, Alanyaspor Eskrim Şubesi Başkan Yardımcısı Hasan Öner, Eskrim Takımı Antrenörümüz Leyla Azizova, Alanya Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gökbelen, sporcumuzun babası Mehmet Erol Çevik ve annesi Züleyha Erolçevik de eşlik ettiler. Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası’nda yıldız erkekler epe kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan milli sporcu Doruk Erolçevik’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve ziyareti için teşekkür eden Başkan Özçelik, spor ve sporcunun her zaman destekçisi olduğunu belirtti. Başkan Özçelik, genç sporcuya başarılarının devamını dileyerek, elde ettiği önemli başarıdan dolayı tebrik etti. Kulüp Başkan Vekili Bilal Gömeç ise, Özçelik’e görevinde başarılar dileyerek, desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Özçelik, ziyaret sonunda şampiyon sporcumuza çeşitli hediyeler verdi. – Corendon Alanyaspor / Bülten

Editör: Can KISA