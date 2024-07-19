Dünya genelinde yazılım sistemlerinde sabah saatlerinde sorun yaşanmaya başladı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un yeni güncelleme nedeniyle sisteminde yaşanan arıza, dünyada birçok sektörü de etkiledi.

Havalimanları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda şirket, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşamaya başladı. Türkiye'yi de etkileyen soruna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

"Siber saldırı söz konusu değil"

"Bir siber saldırı söz konusu değil." diyen Bakan Uraloğlu, sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti.

"Sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz"

Bakan Uraloğlu, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." dedi.

Microsoft açıklama yayınladı

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:

Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Bu olayı en yüksek öncelik ve acil bir şekilde ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan Microsoft 365 uygulamaları için çözüm üretmeye devam ediyoruz. Microsoft ayrıca çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırdığını da söyledi.