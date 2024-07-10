Alanya Belediyesi, GES projelerine yeni tesislerin eklenmesi için çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Toslak Mahallesi’nde bulunan ve Belediye bünyesine kazandırılarak yapımı tamamlanan 2 MW ve 2.5 MW gücündeki 2 yeni Öztüketim Proje Alanında incelemelerde bulundu. Başkan Özçelik’e Başkan Yardımcıları Hasan Servet Ünlü, Hasan Can Kamburoğlu, Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ve teknik ekip eşlik etti.

YENİ ÖZTÜKETİM TESİSİ 30.400 METREKARE ALAN ÜZERİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Bu kapsamda Toslak Mahallesi Kabaklık Mevkii (280 Ada/ 36 Parsel) adresinde Alanya Belediyesi Öztüketim 1 Güneş Enerjisi Santrali ve Toslak Mahallesi Çaltı Eşiği Mevkii (153 Ada/ 1 Parsel) adresinde Alanya Belediyesi Öztüketim 2 Güneş Enerjisi Santrali kuruluyor. Bağlantı anlaşmaları imzalanan 2 MW gücündeki Belediye Öztüketim-2 GES Projesi ve yine Toslak Mahallesi’ndeki 2.5 MW gücündeki Belediye Öztüketim-1 GES Projesi, 30 bin 400 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek.

KISMİ KABUL İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tesiste enerji nakil hattı çalışmaları tamamlanırken, santralde modül gücü 550 Wp olan toplam 4192 adet panel ve 100 kilovatlık (KW) 20 adet inverter kullanıldı. Alanya Belediyesi Öztüketim-2 GES projesi kurulu gücü ise DC 2305.6 kW ve AC 2000 kW olarak açıklandı. Tesisin kısmi kabul işlemleri ise 10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ÖZÇELİK: “EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada nakil hatlarının kabulünün bu hafta içerisinde gerçekleştirileceğini vurguladı. Başkan Özçelik; “Belediyemizin daha önce projelendirdiği Öztüketim-2 diye adlandırılan Güneş Enerji Santralimizin panel ve alan kontrollerini yaptık. Sağ olsun yapımcı firmamız tesisi tamamlamış ve bu hafta içerisinde de nakil hatlarının kabulü yapılacak. Daha sonraki süreçte de belediyemize ekonomik katkı olarak bu tesisin gücü aktarılmaya başlanacaktır. Bugün arkadaşlarımızla beraber her iki tesisimiz ve bundan sonrası için hazırlanan üçüncü projeyi yerinde gördük. Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ederim” dedi.