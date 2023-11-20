20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından kente kazandırılan ve kısa sürede binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri anlamlı bir ziyarette bulundular. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret eden minikler ellerindeki dövizlerle Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladılar. Başkan Yücel de çocukların bu anlamlı gününü kutlayarak çikolata ve meyve suyu ikram etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yücel, eğitim öğretim hayatlarında miniklere başlarılar diledi. Öğrenciler okullarını yaptığı için ve sosyal projelerde kendilerine destek verdiği için Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.