Bilinçsizce yapılan her diyet pek çok sağlık sorununa sebep olabilir. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzına bağlı olarak kilo sorunları ile obezite günümüzde her geçen gün daha fazla karşılaştığımız bir sorun. Buna paralel olarak kilo vermek için yanlış yollara başvuranların sayısı da hiç az değil. Diyet yapmak asla geçici bir süreç değil, sürdürülebilir sağlık yolunda benimsenmesi gereken bir yaşam tarzıdır” açıklamasında bulunarak diyet yaparken en sık düşülen 10 hatadan söz etti.

Akşam yemeğini es geçmek

Sanılanın aksine, akşam yemeğini atlamanın sağlıklı kilo vermeye bir katkısı yoktur. Akşam yemeğini es geçmek sağlıklı bir tercih değildir, yapılması gereken akşam yemeğini geç saatlere bırakmamaktır.

Bir başkası için hazırlanmış kişiye özel diyetin aynısını kopyalamak

Diyet, kişiye özel olmalıdır. Kişinin klinik durumuna, yaşam tarzına, fiziksel aktivite sıklığına bağlı olarak farklılık göstermesi gerekir dolayısıyla bu değişkenlerin uzman bir diyetisyen tarafından değerlendirilmesi sağlık açısından çok önemlidir. Kontrol altında geçirilen sağlıklı bir kilo verme sürecinin sonunda, uygunluğu tespit edilen bir beslenme tarzına erişilir ve bu beslenme tarzının kişi tarafından hayat boyu sürdürülmesi gerekir.

Sadece sıvı ile beslenmek

Uzun süre sebze ve meyve suları ile beslenmek, tek tip beslenme olarak değerlendirilir. Bu beslenme türünde pek çok vitamin ve mineral alımı gerçekleşiyor olsa da protein ve yağ alımı olması gerekenin çok altında kalacağı için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Tarçınlı veya limonlu suyun yağ yakıcı sanılarak tüketilmesi

Suya eklenen tarçın veya limonun yağ yakıcı etkisi yoktur. Vücuttaki fazla yağın yakılması sadece kişiye özel dengeli bir diyet ve düzenli bir sporla gerçekleşebilir.

Karbonhidratı tamamen hayatından çıkarmak

Kişinin özel bir sağlık durumu yoksa, günlük enerji ihtiyacının ortalama yüzde 40-50’si karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Burada önemli olan nokta, alınan karbonhidratın çeşididir. Diyet yaparken uzak durulması gerekenler; sofra şekeri eklenmiş gıdalar, glikoz/mısır şurubu, nişasta, tatlandırılmış ve beyaz rafine un ile yapılmış gıdalardır. Tam tahıllı ekmek, meyveler, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri ve kabuklu/lifli tahıllar vücudumuza gerekli olan kompleks karbonhidratları içerir ve kişinin istisnai bir sağlık durumu yoksa bu sayılanların tüketilmesi tavsiye edilir.

Besinlerin tamamen yağsız olanlarını tercih etmek

Bir uzman tarafından kişiye özellikle kısıtlanmadığı sürece, hayvansal ürünlerin yağsız olanlarını tüketmek gereksiz bir tercihtir. Çünkü düşünülenin aksine vücudumuzun bir miktar doymuş yağa da ihtiyacı vardır.

Yemekleri hiç yağ kullanmadan yapmak

Sağlıklı beslenmek demek yağı tamamen hayatınızdan çıkarmak demek değildir aksine zeytinyağı, güçlü bir antioksidan olması sebebiyle özellikle yemek ve salatalarda kullanmak için kaliteli bir yağdır.

Gece yatmadan önce pul biberli yoğurt yemek

İçerdiği probiyotikler sayesinde yoğurt, bağırsak sağlığına iyi gelir. Pul biberdeki kapsaisinin kilo verdirici, antikanser ve tok tutucu özelliklere sahip olduğu yapılan bazı çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla pul biberli yoğurdun sağlığa iyi geldiği söylenebilir. Hatta bu karışıma, zerdeçal, karabiber ve sevilen diğer baharatlar da eklenebilir fakat gece geç saatlerde yenmesinin ekstra bir faydası bulunmamaktadır. Mümkün olduğunca akşam 19:00 veya 20:00’dan sonra genel olarak beslenmenin sonlandırılması tavsiye edilir.

Sağlıklı beslenme sürecinde sporu gerekli görmemek

Sporun eşlik etmediği diyetler ya sonuç vermezler ya da kişiyi çok düşük kalori almaya zorlarlar. Bu da bağışıklık açısından uzmanların tavsiye etmediği bir durumdur. Unutulmamalıdır ki; diyet yapmak asla geçici bir süreç değil, sürdürülebilir sağlık yolunda benimsenmesi gereken bir yaşam tarzıdır.

Diyet ve spor olmadan hızlı, kolay kilo vermek için farklı yollar aramak

Kilo verdirici ilaçlar, cerrahi işlemler ve metabolizma hızlandırıp kilo vermeye destek olan bitki çayları ancak diyet ve spor eşliğinde gerçek anlamda etkili olurlar. Bunların hiçbiri tek başına mucize olarak görülmemelidir. Ek olarak kilo verdirici ilaçlar kullanılmadan önce çok iyi araştırılmalıdır çünkü günümüzde kısa zamanda ve zahmetsiz bir şekilde zayıflamayı vaat eden ürünler geniş kitleler tarafından yüksek talep bulurlar bu sebeple piyasada sadece finansal çıkarlar uğruna merdiven altı üretim olan ve insan sağlığını tehdit eden pek çok ürün dolaşmaktadır.