El Nino ve Eyyam-ı Bahur sıcak hava dalgaları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Şimdi de El Nino’nun soğuk yüzü ile karşılaşacağız.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye’nin kış mevsimine ne zaman gireceği konusunda bilgi verdi. Ökten "Afrika sıcakları gidiyor, bol yağışlı ve dondurucu hava geliyor. Sert kışa şimdiden hazırlanın" uyarısı yaptı.

Türkiye son yılların en sıcak yaz mevsimini geçirdi. Temmuz ayında sıcaklık rekorları kırıldı.

Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Eylül ayında yağışlı gün sayısı artacak. Ekim ayından itibaren 6 ay boyunca Türkiye'de bol yağış bekleniyor. El Nino'nun sonbahar ve kışı bol yağışlı geçiyor...”

KAYNAK: Antalya Hakkında